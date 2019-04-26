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Бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами SKYSERVICE 2019

26 апрель 2019 (17:02)

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» стали золотыми призерами в номинации «Лучшая команда» в рамках IV Международного Форума развития сервиса и услуг SKYSERVICE 2019.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, на протяжении двух дней представители российских и международных авиакомпаний проходили обучение по программам ISPY и выполняли теоретические и практические занятия. Компетентное жюри форума высоко оценило профессиональные навыки команды «Уральских авиалиний», вручив золотые медали.

Кроме того, бортпроводница «Уральских авиалиний» Анастасия Соловьева была удостоена титула «Мисс Онлайн» в конкурсе красоты Sky Lady 2019 за наибольшую поддержку в Интернете.

Конкурс Sky Lady 2019 на Форуме SKYSERVICE 2019 включал презентации участниц конкурса, сессию вопросов и ответов с членами жюри и три дефиле участниц: в форме своей авиакомпании, casual-образе и вечерних платьях.

Форум SKYSERVICE 2019 — это одно из самых значимых событий в сфере гражданской авиации, посвященное развитию сервиса на бортах воздушных судов. Главными задачами форума являются: поиск новых форматов сотрудничества в области бортового сервиса, обмен опытом с международными компаниями, презентация крупных проектов и механизмов их развития в сфере оказания сервисных услуг на борту.

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