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Cуд обязал владельца административного здания в Челябинске снести самовольную постройку

УрБК, Челябинск, 26.04.2019. В Челябинске суд признал самовольной постройкой административное здание в районе улиц Чайковского и Братьев Кашириных, против строительства которого выступали горожане, постановив снести «самострой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного Урала.



В результате проверки было установлено, что администрацией города неправомерно выдано разрешение на строительство административного здания ООО «Компания 2А».



Согласно действующим на тот момент правилам землепользования и застройки города Челябинска, разрешение на строительство административного здания могло быть выдано только с учетом результатов публичных слушаний. На них жители микрорайона возражали против строительства, но их мнение органом местного самоуправления учтено не было.



«Прокуратурой области разрешение на строительство оспорено в Арбитражном суде Челябинской области. По ходатайству прокурора дальнейшее строительство приостановлено», — сообщает пресс-служба.



Несмотря на это, ООО «Компания 2А» продало «недострой» индивидуальному предпринимателю. После этого администрация города заключила с ним договор аренды земельного участка для завершения строительства здания, вновь незаконно выдав разрешение на строительство.



«Эти акты также оспорены прокуратурой области в арбитражном суде. Запись о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства в Едином государственном реестре недвижимости погашена», — резюмирует ведомство.

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