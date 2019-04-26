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Cуд обязал владельца административного здания в Челябинске снести самовольную постройку
26 апрель 2019 (16:55)
УрБК, Челябинск, 26.04.2019. В Челябинске суд признал самовольной постройкой административное здание в районе улиц Чайковского и Братьев Кашириных, против строительства которого выступали горожане, постановив снести «самострой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного Урала.
В результате проверки было установлено, что администрацией города неправомерно выдано разрешение на строительство административного здания ООО «Компания 2А».
Согласно действующим на тот момент правилам землепользования и застройки города Челябинска, разрешение на строительство административного здания могло быть выдано только с учетом результатов публичных слушаний. На них жители микрорайона возражали против строительства, но их мнение органом местного самоуправления учтено не было.
«Прокуратурой области разрешение на строительство оспорено в Арбитражном суде Челябинской области. По ходатайству прокурора дальнейшее строительство приостановлено», — сообщает пресс-служба.
Несмотря на это, ООО «Компания 2А» продало «недострой» индивидуальному предпринимателю. После этого администрация города заключила с ним договор аренды земельного участка для завершения строительства здания, вновь незаконно выдав разрешение на строительство.
«Эти акты также оспорены прокуратурой области в арбитражном суде. Запись о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства в Едином государственном реестре недвижимости погашена», — резюмирует ведомство.
В результате проверки было установлено, что администрацией города неправомерно выдано разрешение на строительство административного здания ООО «Компания 2А».
Согласно действующим на тот момент правилам землепользования и застройки города Челябинска, разрешение на строительство административного здания могло быть выдано только с учетом результатов публичных слушаний. На них жители микрорайона возражали против строительства, но их мнение органом местного самоуправления учтено не было.
«Прокуратурой области разрешение на строительство оспорено в Арбитражном суде Челябинской области. По ходатайству прокурора дальнейшее строительство приостановлено», — сообщает пресс-служба.
Несмотря на это, ООО «Компания 2А» продало «недострой» индивидуальному предпринимателю. После этого администрация города заключила с ним договор аренды земельного участка для завершения строительства здания, вновь незаконно выдав разрешение на строительство.
«Эти акты также оспорены прокуратурой области в арбитражном суде. Запись о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства в Едином государственном реестре недвижимости погашена», — резюмирует ведомство.
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