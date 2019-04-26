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В Екатеринбурге изменят автобусный маршрут № 60
26 апрель 2019 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. С 1 мая в Екатеринбурге автобусный маршрут № 60 «Синие Камни — ТРЦ «Карнавал» изменят, продлив его до улицы Пехотинцев, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Это позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания жителей улицы Пехотинцев, предоставив им дополнительные возможности пользоваться общественным транспортом. На маршруте будут работать только автобусы большого класса», — говорится в сообщении.
«Это позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания жителей улицы Пехотинцев, предоставив им дополнительные возможности пользоваться общественным транспортом. На маршруте будут работать только автобусы большого класса», — говорится в сообщении.
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