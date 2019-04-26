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Банк России оставил значение ключевой ставки на уровне 7,75%
26 апрель 2019 (16:36)
Совет директоров Банка России утвердил ключевую ставку на уровне 7,75%, оставив ее на прежнем уровне пятый месяц подряд.
«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года», — говорится на официальном сайте Центрального банка России.
Кроме того, Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.
Ранее аналитики прогнозировали остановку ключевого показателя на том же уровне, поскольку, по их мнению, никаких глобальных изменений в экономике, которые могли бы заставить регулятора пересмотреть свою политику, за это время не произошло. Однако ряд экспертов не исключил, что ставка все же может быть снижена на 0,25%.
В 2017 году ставка сдвинулась с 10% до 7,75%. В 2018 году процесс снижения ставки продолжался в первой половине года. Минимального значения в 7,25% она достигла год назад — 23 марта 2018 года. После этого возобладали обратные тенденции. Дважды за 2018 год она была поднята.
«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года», — говорится на официальном сайте Центрального банка России.
Кроме того, Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.
Ранее аналитики прогнозировали остановку ключевого показателя на том же уровне, поскольку, по их мнению, никаких глобальных изменений в экономике, которые могли бы заставить регулятора пересмотреть свою политику, за это время не произошло. Однако ряд экспертов не исключил, что ставка все же может быть снижена на 0,25%.
В 2017 году ставка сдвинулась с 10% до 7,75%. В 2018 году процесс снижения ставки продолжался в первой половине года. Минимального значения в 7,25% она достигла год назад — 23 марта 2018 года. После этого возобладали обратные тенденции. Дважды за 2018 год она была поднята.
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