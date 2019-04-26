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Компания, строившая паркинг к ЧМ-2018, требует банкротства Управления капстроительства Свердловской области
26 апрель 2019 (16:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Свердловский Арбитражный суд поступил иск о признании ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 25 апреля 2019 года. Заявителем по делу выступает ООО «Строительная компания «Профит», сумма исковых требований пока не озвучивается.
Между тем ранее СК «Профит» обращалась в суд с иском к Управлению капстроительства о взыскании более 72 млн руб. и изменении условий госконтракта на строительство подземной автостоянки по ул. Татищева в Екатеринбурге, которое проводилось в рамках подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. По указанному договору компания выступала генподрядчиком. Контракт был заключен в сентябре 2015 года, его стоимость превысила 634 млн руб.
В своем заявлении истец требовал увеличения цены госконтракта, поскольку работы были им выполнены в увеличенном относительно первоначального объеме. Однако суд счел это требование неправомерным.
В итоге суд удовлетворил иск частично, взыскав с УКС около 8,7 млн руб. за фактически выполненные, но не оплаченные работы в рамках твердой цены госконтракта. Встречные требования УКС к СК «Профит» в размере 32,5 млн руб. не были признаны обоснованными.
Соответствующий документ поступил в суд 25 апреля 2019 года. Заявителем по делу выступает ООО «Строительная компания «Профит», сумма исковых требований пока не озвучивается.
Между тем ранее СК «Профит» обращалась в суд с иском к Управлению капстроительства о взыскании более 72 млн руб. и изменении условий госконтракта на строительство подземной автостоянки по ул. Татищева в Екатеринбурге, которое проводилось в рамках подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. По указанному договору компания выступала генподрядчиком. Контракт был заключен в сентябре 2015 года, его стоимость превысила 634 млн руб.
В своем заявлении истец требовал увеличения цены госконтракта, поскольку работы были им выполнены в увеличенном относительно первоначального объеме. Однако суд счел это требование неправомерным.
В итоге суд удовлетворил иск частично, взыскав с УКС около 8,7 млн руб. за фактически выполненные, но не оплаченные работы в рамках твердой цены госконтракта. Встречные требования УКС к СК «Профит» в размере 32,5 млн руб. не были признаны обоснованными.
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