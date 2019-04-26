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В Екатеринбурге из-за прокладки теплотрассы закроют для движения участок дублера улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге ЗАО «ТеплоСетевая Компания» 29 апреля закроет движение транспорта на дублере улицы Краснолесья от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина для прокладки магистральной сети теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



Строительство новой теплоцентрали энергетики будут вести до середины лета.



Таким образом, дублер улицы Краснолесья в направлении улицы Рябинина будет закрыт для транспортного сообщения два с половиной месяца — до 15 июля.

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