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В 2018 году ущерб от коррупции в УрФО составил 12 млрд рублей
26 апрель 2019 (15:28)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Уральском федеральном округе (УрФО) материальный ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году составил более 12 млрд руб., сообщил полпред УрФО Николай Цуканов в четверг на заседании Совета по противодействию коррупции.
Он отметил, что из них практически 6,5 млрд руб. возмещены по итогам следствия и рассмотрения уголовных дел.
Николай Цуканов подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на повышение качества подбора кадров для замещения должностей государственной и муниципальной службы, а также сделать профилактику коррупционных правонарушений более действенной и выйти на качественно новый уровень взаимоотношений по этому вопросу с общественными объединениями и СМИ.
Он отметил, что из них практически 6,5 млрд руб. возмещены по итогам следствия и рассмотрения уголовных дел.
Николай Цуканов подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на повышение качества подбора кадров для замещения должностей государственной и муниципальной службы, а также сделать профилактику коррупционных правонарушений более действенной и выйти на качественно новый уровень взаимоотношений по этому вопросу с общественными объединениями и СМИ.
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