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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро снизился на 2 коп.
26 апрель 2019 (14:59)
УрБК, Москва, 26.04.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2019 года. Курс долл. США вырос на 2,59 коп. до 64,71 руб., евро снизился на 2,29 коп. до 72,09 руб.
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