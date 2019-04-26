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Президент РФ подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



К документу прилагается список из 15 критериев оценки. Среди них уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, производительность труда в несырьевых секторах, уровень реальной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов), уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля соответствующих нормативам автомобильных дорог.



В указе определено, что администрация президента каждый год до 1 марта будет представлять президенту доклад о показателях эффективности работы высших должностных лиц регионов. Методику расчета уровня доверия нужно разработать и подать на утверждение президенту до 1 июня 2019 года.

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