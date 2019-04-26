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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева
26 апрель 2019 (14:45)
УрБК, Челябинск, 26.04.2019. Евгений Тефтелев уволен с поста заместителя губернатора Челябинской области. Об этом в своем Instagram сообщил врио губернатора региона Алексей Текслер.
«Для решения новых задач нужны новые люди», — написал он.
Евгений Тефтелев занимал должность заместителя губернатора Челябинской области с 27 ноября 2018 года. Ранее он занимал должность главы администрации города Челябинска.
Управление пресс-службы и информации правительства области сообщает, что место Евгения Тефтелева займет Виктор Мамин, назначенный на нововведенную должность — первого заместителя губернатора Челябинской области.
«В новом качестве Виктор Мамин будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений. В части указанных вопросов будет курировать деятельность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства, государственно-правового управления, управления государственной службы и противодействия коррупции, управления организационной и контрольной работы, управления по работе с обращениями граждан, бухгалтерской службы, комитета мобилизационной работы, секретариата губернатора и правительства, министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, управления делами, постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации», — отмечает управление.
Виктор Мамин до назначения на должность работал заместителем директора департамента ПАО «Россети», а ранее — директором департамента Минэнерго России.
Накануне Алексей Текслер в интервью с журналистами «России-24» говорил о грядущих кадровых перестановках в правительстве Челябинской области.
«Для решения новых задач нужны новые люди», — написал он.
Евгений Тефтелев занимал должность заместителя губернатора Челябинской области с 27 ноября 2018 года. Ранее он занимал должность главы администрации города Челябинска.
Управление пресс-службы и информации правительства области сообщает, что место Евгения Тефтелева займет Виктор Мамин, назначенный на нововведенную должность — первого заместителя губернатора Челябинской области.
«В новом качестве Виктор Мамин будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений. В части указанных вопросов будет курировать деятельность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства, государственно-правового управления, управления государственной службы и противодействия коррупции, управления организационной и контрольной работы, управления по работе с обращениями граждан, бухгалтерской службы, комитета мобилизационной работы, секретариата губернатора и правительства, министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, управления делами, постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации», — отмечает управление.
Виктор Мамин до назначения на должность работал заместителем директора департамента ПАО «Россети», а ранее — директором департамента Минэнерго России.
Накануне Алексей Текслер в интервью с журналистами «России-24» говорил о грядущих кадровых перестановках в правительстве Челябинской области.
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