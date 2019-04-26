Второй конвертерный цех ЕВРАЗ ЗСМК провел юбилейную плавку стали

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В честь 45-летия второго конвертерного цеха на ЕВРАЗ ЗСМК прошла юбилейная плавка стали. Ее провела бригада Игоря Коржова при участии ветеранов цеха — участников первой плавки, сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».Сегодня в цехе работает два конвертера объемом 320 т. В 2017 году один из агрегатов был заменен, ведется подготовка к аналогичному ремонту второго.В 2002 году здесь была запущена самая мощная в мире сортовая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Через три года вступила в строй крупнейшая в России слябовая МНЛЗ мощностью 2,4 млн т.Реконструкция сортовой МНЛЗ в 2016 году позволила комбинату освоить разливку стали открытым способом, увеличить скорость разливки и повысить производительность машины до 2,2 млн т литой заготовки в год.Сегодня ЕВРАЗ ЗСМК производит высокомаржинальную заготовку сечением 150х150 мм и 150х200 мм, востребованную на мировом рынке. В 2019 году здесь освоили заготовку сечением 130х130 мм.Слябы ЕВРАЗ ЗСМК поставляются в 20 стран мира — Мексику, Южную Корею, Таиланд, Индонезию, Тайвань, страны Ближнего Востока и другие. Первую сталь второй конвертерный цех выдал 29 апреля 1974 года. За 45 лет здесь выплавили почти 169 млн т стали 400 марок.