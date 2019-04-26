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ФАС одобрила сделку по слиянию сетей «Дикси» и «Красное и Белое»
26 апрель 2019 (14:09)
УрБК, Москва, 26.04.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ритейлеров «Дикси» и «Красное и Белое», сообщает издание ТАСС со ссылкой на представителя мажоритарных акционеров «Дикси».
Сообщается также, что бренды торговых сетей планируется сохранить после слияния, переименование пока не обсуждается. Сроки закрытия сделки пока неизвестны.
Как ранее писал УрБК, в конце января 2019 года владельцы торговых сетей «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» заявили об объединении бизнеса. В России работает более 13 тыс. магазинов этих сетей.
Сообщается также, что бренды торговых сетей планируется сохранить после слияния, переименование пока не обсуждается. Сроки закрытия сделки пока неизвестны.
Как ранее писал УрБК, в конце января 2019 года владельцы торговых сетей «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» заявили об объединении бизнеса. В России работает более 13 тыс. магазинов этих сетей.
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