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В Свердловской области объявлен пожароопасный режим в 14 муниципалитетах

26 апрель 2019 (13:47)

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В 14 муниципалитетах Свердловской области объявлен пожароопасный режим. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В целом же по региону, по ее словам, на сегодняшний день из-за погодных условий наблюдается I класс пожароопасности, то есть низкий.

Однако, как отметила Галина Шепоренко, скоро ситуация изменится — после 6 мая в Свердловской области прогнозируется III класс пожароопасности.

«Начиная с 6 мая, температура воздуха будет повышаться реально: до 15-20 градусов тепла. Вырастет пожарная опасность. По нашим прикидкам, к 6 мая будет III класс пожароопасности. И он может дальше нарастать», — уточнила она.

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