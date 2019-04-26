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«ФОРЭС» ознакомил студентов Сухоложского техникума с технологическими процессами на заводе
26 апрель 2019 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Студенты Сухоложского многопрофильного техникума ознакомились с технологическим процессом производства пропантов в Курьинском подразделении ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Учащимся показали место хранения пропанта-сырца, рабочие места машинистов (обжигальщиков) вращающихся и шахтных печей, продемонстрировали методику загрузки полуфабриката в бункер и конвейер, по которому пропант-сырец поступает в печь для обжига (это завершающая стадия производства пропантов), студенты также увидели рассев и упаковку готовой продукции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в лаборатории компании учащиеся узнали о проводимых в «ФОРЭС» испытаниях, а также изучили специальное оборудование.
«Учащимся показали место хранения пропанта-сырца, рабочие места машинистов (обжигальщиков) вращающихся и шахтных печей, продемонстрировали методику загрузки полуфабриката в бункер и конвейер, по которому пропант-сырец поступает в печь для обжига (это завершающая стадия производства пропантов), студенты также увидели рассев и упаковку готовой продукции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в лаборатории компании учащиеся узнали о проводимых в «ФОРЭС» испытаниях, а также изучили специальное оборудование.
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