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В Екатеринбурге номинального заемщика за мошенничество суд приговорил к обязательным работам

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя пос. Верхнее Дуброво Белоярского района Николая Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Н. Лебедев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



В ходе судебного заседания установлено, что в июне 2016 года Н. Лебедев договорился с тремя неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, об оформлении и подписании пакета документов в целях получения кредита на свое имя. При этом его соучастники подготовили необходимые для получения заемных средств кредитного учреждения документы. В частности, внесли в трудовую книжку Лебедева не соответствующие действительности сведения о его трудоустройстве, якобы занимаемой им должности и размере заработной платы, справку о доходах физического лица.



Далее Н. Лебедев предоставил указанные документы в банк и при составлении заявления-анкеты заемщика на предоставление кредита умышленно сообщил сотруднику банка заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения. На их основании банк предоставил подсудимому заемные денежные средства в сумме 525 тыс. руб., которые Лебедев и соучастники похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.



Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал. В то же время он сообщил, что нуждался в денежных средствах, подтвердив факт оформления кредита на свое имя, указал, что был обманут соучастниками преступления, которые и распорядились полученными им в банке деньгами, пояснил, что имел намерение исполнять кредитные обязательства. Между тем в судебном заседании установлено, что Н. Лебедевым заключены кредитные договоры еще с несколькими банками.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Н. Лебедеву наказание в виде 480 часов обязательных работ. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу.

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