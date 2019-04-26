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В Свердловской области на 25% возросло количество возгораний сухой травы
26 апрель 2019 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Свердловской области зафиксировали 500 случаев возгораний сухой травы, это на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Пинчугов.
Он также уточнил, что 120 возгораний были зафиксированы вблизи населенных пунктов.
Максим Пинчугов отметил, что причиной возникновения возгораний часто становятся «нерадивые сельхозпредприятия», устраивающие так называемый контролируемый пал травы, который в итоге становится неконтролируемым. Распространению огня способствует и погода.
«Апрель сложился неординарным по сравнению с предыдущими годами. Первая декада выдалась теплой, соответственно, снег быстро сошел. И у нас устойчивая сухая погода некоторое время стояла. В прошлом году такого не было, погода на территории была холодная», — прокомментировал он.
Он также уточнил, что 120 возгораний были зафиксированы вблизи населенных пунктов.
Максим Пинчугов отметил, что причиной возникновения возгораний часто становятся «нерадивые сельхозпредприятия», устраивающие так называемый контролируемый пал травы, который в итоге становится неконтролируемым. Распространению огня способствует и погода.
«Апрель сложился неординарным по сравнению с предыдущими годами. Первая декада выдалась теплой, соответственно, снег быстро сошел. И у нас устойчивая сухая погода некоторое время стояла. В прошлом году такого не было, погода на территории была холодная», — прокомментировал он.
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