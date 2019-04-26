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Суд приговорил виновных в аварии работников Серовского завода ферросплавов к условным срокам наказания

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно двоих работников АО «Серовский завод ферросплавов» — начальника плавильного цеха и плавильщика ферросплавов, ранее занимавшего должность мастера основного производственного участка.



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Следствием и судом установлено, что подсудимые ненадлежащим образом исполнили возложенные на них обязанности по обеспечению и контролю за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда при ведении работ персоналом предприятия. В результате этого 8 июля 2018 года произошёл инцидент, в ходе которого машинист крана металлургического производства получила не совместимые с жизнью повреждения.



В частности, при перемещении машинистом крана ковша и осуществлении разливки расплава в изложницы произошёл выброс расплава высокоуглеродистого феррохрома из ковша на кабину электрического мостового крана с последующим возгоранием и причинением повреждений женщине — машинисту крана. Потерпевшей были причинены глубокие термические ожоги головы, шеи, туловища и конечностей, ожоги дыхательных путей, которые состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшей.



В ходе проведённой по уголовному делу судебной технической экспертизы установлено, что подсудимые ненадлежащим образом осуществили контроль соблюдения подчинённым персоналом правил промбезопасности, что привело к заливке расплава феррохрома в разливочный ковш, содержащий влажный материал (заправочный песок). Контакт влаги с расплавом металла повлёк за собой выделение большого количества теплоты, газов водорода и кислорода и последующий выброс расплава металла из ковша.



Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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