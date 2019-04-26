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ФАС зафиксировала снижение цен на дизельное топливо на АЗС Свердловской области
26 апрель 2019 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Свердловское УФАС с 15 по 21 апреля 2019 года зафиксировало снижение средней цены на дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 46,27 руб. Он стал стоить в среднем на 61 коп. меньше, чем неделей ранее, когда цена составляла 46,88 руб. Сжиженный углеводородный газ также подешевел на 7 коп., теперь его цена за литр — 20,48 руб.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 46,27 руб. Он стал стоить в среднем на 61 коп. меньше, чем неделей ранее, когда цена составляла 46,88 руб. Сжиженный углеводородный газ также подешевел на 7 коп., теперь его цена за литр — 20,48 руб.
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