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На площади 1905 года разрешили строить подземную парковку

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Площадь 1905 года как место революционных событий города», при этом разрешив строительство подземной парковки под площадью. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.



В документе указано, что на участке разрешается строительство объектов подземной инфраструктуры (туннелей метрополитена, подземных парковок). Также можно размещать информационные стенды, памятники и памятные знаки, тематически связанные с историческим значением места, архитектурную подсветку и временные конструкции (в том числе рекламные) на период проведения мероприятий.



При этом запрещается строительство наземных объектов капитального строительства; хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика ОКН, нарушающая целостность объекта; прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных; проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования территории в соответствии с действующим законодательством.

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