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Перед майскими праздниками в России подорожает мясо
26 апрель 2019 (10:51)
УрБК, Москва, 26.04.2019. Традиционно перед майскими праздниками из-за роста спроса в сезон шашлыков дорожает мясо. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя начальника управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Ирину Епифанову.
«Перед майскими праздниками и на весь летний период традиционно дорожает мясо из-за роста спроса в «шашлычный сезон», — сказала она.
В цене обычно повышаются также овощи и фрукты, но это нельзя назвать характерной чертой периода перед майскими праздниками. При этом жалоб на рост цен антимонопольная служба в этом году не получала.
«Перед майскими праздниками и на весь летний период традиционно дорожает мясо из-за роста спроса в «шашлычный сезон», — сказала она.
В цене обычно повышаются также овощи и фрукты, но это нельзя назвать характерной чертой периода перед майскими праздниками. При этом жалоб на рост цен антимонопольная служба в этом году не получала.
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