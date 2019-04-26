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В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников преступной группы, угонявшей автомобили

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. Суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю, который в составе организованной группы занимался угоном автомобилей.



Ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, он признан виновным в совершении преступлений по частям 3 и 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах» и части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».



Преступления обвиняемый совершал с ноября по декабрь 2017 года вместе с двумя подельниками 1985 и 1996 годов рождения. По версии следствия, мужчины занимались хищением отечественных автомобилей «ГАЗель» с целью их дальнейшего сбыта на территории Омской области. Всего им удалось похитить три автомобиля, два из которых перегнали в соседний регион. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн руб.



Кроме того, подсудимый вместе с напарниками несколько раз безуспешно пытались похитить две Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser на территории Верх-Исетского района.



В декабре 2017 наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль Mercedes, в котором находились водитель 1992 года рождения и 23-летний пассажир. При виде сотрудников в форме они заметно нервничали. При осмотре салона иномарки на заднем сидении было замечено специальное оборудование для хищения транспортных средств. Госавтоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. Водитель и пассажир Mercedes были задержаны и доставлены в территориальный ОВД для разбирательств.



Подсудимый в полном объеме признал свою вину и согласился на сотрудничество с органами предварительного следствия. После был задержан третий участник группы.



В ноябре 2018 года уголовное дело в отношении осужденного было выделено в отдельное производство. В марте 2019 года материалы переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Приговор не вступил в законную силу.

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