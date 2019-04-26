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В Екатеринбурге «Чкаловское ДЭУ» заплатит автовладельцу более 150 тыс. рублей за плохое содержание дороги

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге МБУ «Чкаловское ДЭУ» заплатит автовладельцу более 150 тыс. руб. за ущерб, причиненный во время ДТП из-за плохого содержания дороги, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В сентябре 2018 года на перекрестке ул. Лезгинской и пер. Режимного в ДТП попал автомобиль: женщина на Nissan Juke наехала на бетонные трубы, закрытые асфальтом. В итоге машина получила повреждения — по оценкам экспертов, ущерб составил 137 тыс. 177 руб.



Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании 137 тыс. 177 руб. ущерба, расходов по оплате услуг эксперта и автосервиса — 6,3 тыс. руб., по оплате представителя — 15 тыс. руб., телеграфа — 348 руб., а также компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб.



Судом установлено, что эксплуатационное состояние участка дороги, на котором произошло ДТП, не соответствовало установленным требованиям и являлось причиной ДТП. Требований ПДД РФ женщина не нарушала. При этом участок дороги на основании постановления главы Екатеринбурга был передан на содержание МБУ «Чкаловское ДЭУ».



По решению суда «Чкаловское ДЭУ» должно выплатить потерпевшей все требуемые издержки, кроме морального вреда.



«Представитель ответчика не согласился с решением суда первой инстанции и в апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, просил его отменить, отказать в удовлетворении требований в полном объеме. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда без изменения. Муниципальное учреждение выплатит владелице поврежденного автомобиля 158 тыс. 825 руб.», — говорится в сообщении.

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