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Убыток Центробанка за 2018 год составил более 430 млрд рублей

За 2018 год убыток ЦБ РФ составил, по предварительным данным, около 435 млрд руб.



Издание «Интерфакс» сообщает, что в 2017 году Банк России получил практически идентичный убыток — 435,3 млрд руб. Это объяснялось уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок при одновременном росте процентных расходов из-за структурного профицита ликвидности в секторе.



Также свой вклад в отрицательный результат внесло перечисление доходов от участия в капитале Сбербанка сразу в бюджет, что ЦБ продолжил и в 2018 году. Окончательная отчетность на 2018 год еще не утверждена советом директоров Банка России.



Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в декабре 2018 года вырос до 3 трлн руб. Прогноз профицита в 2019 году — 2,8-3,3 трлн руб.

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