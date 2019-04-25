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В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» более 2 тыс. человек посетили предприятия Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. Группа ЧТПЗ приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», направленной на профессиональную ориентацию молодежи. Более 2 тыс. человек посетили экскурсии на предприятиях Группы ЧТПЗ в Челябинске, Первоуральске и в Альметьевске.



Как сообщает пресс-служба компании, в течение недели школьники, студенты, педагоги и родители абитуриентов смогли познакомиться с современными трубопрокатными и трубоволочильными производствами, участками сварки, металлообработки, промышленной механики и монтажа, с высокотехнологичными промышленными роботами, а также полным технологическим циклом изготовления электроцентробежных насосов и электродвигателей для нефтедобычи.



В рамках акции «Неделя без турникетов» школьники также узнали о перспективах обучения по специальностям корпоративной программы «Будущее Белой металлургии». Они посетили Образовательный центр Группы ЧТПЗ и «Колледж будущего Татарстана», где ведется подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий компании в Свердловской и Челябинской областях, а также Республике Татарстан.



«Наша цель — показать реальные условия обучения, познакомить учащихся школ с современными производствами Белой металлургии, с профессиями, востребованными на производстве, а также рассказать о возможностях трудоустройства. Особенностью такой формы взаимодействия со школьниками является максимальная доступность информации и возможность общения со студентами и преподавателями программы «Будущее Белой металлургии» и как результат — увеличение интереса к специальностям металлургической и машиностроительной отраслей», — рассказал и.о. руководителя департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.



В Группе ЧТПЗ реализуется система непрерывного образования — от ранней профориентации в детских садах и школах до колледжа, службы в подшефной воинской части и возвращения на производство. Ежегодно в профориентационных мероприятиях компании принимают участие более 19 тыс. школьников.

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