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Рост выдачи новых кредитных карт в Челябинской области за год составил 16%

УрБК, Челябинск, 25.04.2019. Челябинская область заняла девятое место среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт. Если в I квартале 2018 года в регионе их было выдано 63 тыс. 261 штука, то за аналогичный период этого года — уже 73 тыс. 391 штука. Таким образом, за год рост составил 16%.



По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за этот период самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (177,8 тыс. ед.), Московской области (144,2 тыс. ед.) и Краснодарском крае (114 тыс. ед.). В свою очередь, наименьшее количество кредитных карт среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования было выдано в Белгородской области (26,1 тыс. ед.), Удмуртской Республике (29 тыс. ед.) и Ленинградской области (31 тыс. ед.).



Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — в Московской области (+36,0%), Ставропольском крае (+34,2%) и Москве (+30,7%). В то же время наименьшие темпы роста были отмечены в Кемеровской (+2,7%), Омской (+7,8%) и Самарской (+9,9%) областях.



Всего в январе-марте 2019 года количество выданных новых кредитных карт в России составило 2,77 млн ед., увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,27 млн ед.).

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