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Задолженность россиян по ипотеке достигла 6,5 трлн рублей
1 март 2019 (09:26)
УрБК, Москва, 01.03.2019. Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2019 года достигла 6,5 трлн руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1,3 до 1,1%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.
В январе 2019 года объем выдачи ИЖК вырос на 12,7% по сравнению с январем 2018 года. За месяц было выдано 78,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд руб.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с декабрьским уровнем и составила 9,87%. Кредитование в иностранной валюте в январе не проводилось.
В январе 2019 года объем выдачи ИЖК вырос на 12,7% по сравнению с январем 2018 года. За месяц было выдано 78,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд руб.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с декабрьским уровнем и составила 9,87%. Кредитование в иностранной валюте в январе не проводилось.
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