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В Челябинске суд оставил в силе решения по аукциону регоператора по капремонту на 219 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.03.2019. Арбитражный суд Челябинской области признал, что СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» неправомерно отклонил заявки 2 компаний, участвующих в аукционе на ремонт и замену лифтов (94 объекта в Челябинске), сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.



Начальная цена контракта аукциона, объявленного в июне 2018 года, составила 219,7 млн руб.



Из 6 поданных заявок для участия в аукционе было допущено только две — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Жилкомсервис». При этом ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» непосредственно в аукционном торге не участвовало. По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ» было отказано в допуске по причине отсутствия сведений о них в Реестре квалифицированных подрядных организаций.



«Челябинское УФАС России в ходе рассмотрения поданных компаниями жалоб установило, что Реестры квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, размещены на сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Сведения о данных компаниях в указанных реестрах размещены», — говорится в документе.



В связи с этим Челябинское УФАС России выдало заказчику и комиссии предписания об отменен протоколов, составленных в ходе проведения аукциона, и рассмотрении поданных заявок с учетом выявленных антимонопольным органом нарушений.



Но предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 млн руб.



За нарушение действующего законодательства СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и члены комиссии оштрафованы на 30 тыс. руб. За неисполнение предписания СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» оштрафован на 100 тыс. руб.



Указанные действия послужили основанием для возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства регоператором и ООО «Жилкомсервис».



По мнению Челябинского УФАС России, действия заказчика, выразившиеся в намеренном необоснованном отклонении заявок ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ» и последующем заключении договора с ООО «Жилкомсервис», несмотря на наличие выданных предписаний, а также действия ООО «Жилкомсервис», выразившиеся в заключении договора по результатам аукциона, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.



Рассмотрение дела назначено на 26 марта 2019 года.

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