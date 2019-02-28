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Правительство Свердловской области рассмотрит возможность снижения платы за обращение с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Губернатор Свердловской области поручил правительству региона рассмотреть возможность снижения платы жителей за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом по итогам рабочей встречи с губернатором сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



«С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах», — рассказал Николай Смирнов.

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