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«МегаФон»: В Свердловской области число 4G-устройств превысило 2 миллиона
28 февраль 2019 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В компании «МегаФон» подсчитали, что в Свердловской области уже более 2 миллионов устройств, поддерживающих сеть четвертого поколения — 4G. Скорость появления устройств опережает рост пользователей LTE. Каждый седьмой 4G-абонент приобрел два устройства за последние двенадцать месяцев.
Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, самыми востребованными покупками в рознице оказались смартфоны с широким дисплеем от брендов Samsung, Vertex, Xiaomi, Apple и Honor. В среднем на одного абонента таких устройств сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем годом ранее.
«Контент в интернете «тяжелеет». Наших клиентов все больше интересует видео, обмен фото и аудио в социальных сетях и мессенджерах, игры. В целом объем трафика в нашей сети 4G за год вырос в 2,5 раза. Сегодня ежемесячная нагрузка на базовые станции превышает 12 млн гигабайт информации. Чтобы все загружалось легко, и абонентам было не тесно в интернете — мы обеспечили довольно мощную сеть четвертого поколения в стране», — рассказал технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, самыми востребованными покупками в рознице оказались смартфоны с широким дисплеем от брендов Samsung, Vertex, Xiaomi, Apple и Honor. В среднем на одного абонента таких устройств сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем годом ранее.
«Контент в интернете «тяжелеет». Наших клиентов все больше интересует видео, обмен фото и аудио в социальных сетях и мессенджерах, игры. В целом объем трафика в нашей сети 4G за год вырос в 2,5 раза. Сегодня ежемесячная нагрузка на базовые станции превышает 12 млн гигабайт информации. Чтобы все загружалось легко, и абонентам было не тесно в интернете — мы обеспечили довольно мощную сеть четвертого поколения в стране», — рассказал технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
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