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Минприроды Свердловской области определило подрядчика работ в Шарташском парке
28 февраль 2019 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Минприроды Свердловской области определило подрядчика работ в Шарташском парке. Им стало ООО «УралДорТехнологии». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. (п. 3 ч. 2 ст. 71)», — говорится в документе.
Ранее аналогичный конкурс выиграло ООО «Урал Инжиниринг», но Минприроды расторгло с ним контракт. В качестве причины одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта было указано неисполнение подрядчиком своих обязательств.
«Принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. (п. 3 ч. 2 ст. 71)», — говорится в документе.
Ранее аналогичный конкурс выиграло ООО «Урал Инжиниринг», но Минприроды расторгло с ним контракт. В качестве причины одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта было указано неисполнение подрядчиком своих обязательств.
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