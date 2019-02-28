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Минприроды Свердловской области определило подрядчика работ в Шарташском парке

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Минприроды Свердловской области определило подрядчика работ в Шарташском парке. Им стало ООО «УралДорТехнологии». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



«Принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. (п. 3 ч. 2 ст. 71)», — говорится в документе.



Ранее аналогичный конкурс выиграло ООО «Урал Инжиниринг», но Минприроды расторгло с ним контракт. В качестве причины одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта было указано неисполнение подрядчиком своих обязательств.

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