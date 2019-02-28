Новости дня

Пять управляющих компаний Свердловской области могут оштрафовать за долг по электроэнергии на сумму 24,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. «ЭнергосбыТ Плюс» направил в надзорные органы заявления о проведении проверок в отношении 5 управляющих компаний Свердловской области. Причиной для обращения энергетиков стали долги управляющих компаний за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН), сообщает пресс-служба энергетической компании.



Среди них ревдинское ООО «Компания «Коммунально-бытового сервиса», задолжавшее за ОДН 5,3 млн руб., первоуральское ООО «ЖК Магнитка» с долгом 3,8 млн руб. А также ирбитское ООО «Управляющая компания «Северный жилищный комплекс» (долг за ОДН — 9,1 млн руб.), кировградкое ООО «Управляющая Компания «РСК» (долг за ОДН — 1,2 млн руб.) и кушвинское ООО «Городская компания» (долг за ОДН — 5,3 млн руб.).



Правоохранителям предстоит разобраться в причинах возникновения внушительной задолженности данных управляющих компаний. Если в ходе проверки выяснится, что не все деньги, собранные с населения, были перечислены поставщику, то руководству компании может грозить штраф в размере до 300 тыс. руб. либо до 2 лет лишения свободы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: