Результат платежеспособности

Убытки предприятий Свердловской области за прошлый год выросли в 2 раза, при том что значительный рост показала и прибыль организаций, как следует из отчета Свердловскстата «О финансовых результатах и платежеспособности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Свердловской области за январь-декабрь 2018 года».В документе сказано, что прибыль получили 1 тыс. 166 организаций в размере 374,6 млрд руб. По сравнению с январем-декабрем 2017 года прибыль возросла на 33,5% и составила 9,9% выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (в январе-декабре 2017 года — 8,2%). Убыток получили 428 организаций в размере 52,6 млрд руб. Сумма убытка возросла по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 25,7 млрд руб. (в 2 раза), доля убыточных организаций возросла с 25,7% до 26,9%.По словам директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, прибыль могла увеличиться в добывающих отраслях, в металлургии, нефтедобыче и нефтепереработке. В связи с падением курса рубля и ростом цен на топливо и цветные металлы, экспортеры получили повышенную выручку в рублях, соответственно, выросла их прибыль.«Традиционно убыточными остались множество строительных организаций, множество обрабатывающих производств. Могла вырасти прибыль у нас в области у тех предприятий, которые занимаются гособоронзаказом, потому, что они поставляли продукцию, которая оплачивается из бюджета. Даже сельское хозяйство смогло в 2018 году показать положительный результат. Я склонен связывать рост прибыли, которая зафиксирована на территории области в 2018 году, с девальвацией и ростом цен на сырьевые товары», — сообщил Виталий Калугин.Согласно данным Свердловскстата, задолженность по полученным кредитам и займам организаций на конец декабря 2018 года составила 1 трлн 285,3 млрд руб., из нее просроченная задолженность — 1,7 млрд руб. Общая задолженность по кредитам и займам сократилась на 0,5%, просроченная возросла на 2,4%.«Знаменатель растет быстрее, чем числитель. Просто в 2018 году выдали очень много новых займов, которые просроченными пока не являются, и будут ли являться — пока неизвестно, в любом случае объем просрочки рос медленнее, чем количество новых займов. В относительном значении процент падал. В рублях просрочка растет, так как у нас стагнация, но новые кредиты выдаются еще быстрее, соответственно, в процентах просрочка падает», — заявил Виталий Калугин.За последний месяц 2018 года объем кредиторской задолженности сократился на 0,7%, просроченной — на 14,5%. Доля организаций, имеющих просроченную задолженность, составила 19,5% от общего числа компаний.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что ситуацию с выросшей платежеспособностью организаций можно интерпретировать несколько иначе. Он предположил, что приставы стали работать лучше и взыскали больше средств по задолженностям компаний.Наибольший удельный вес (85,7%) в структуре просроченной кредиторской задолженности занимала задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги. На конец декабря 2018 года ее имели 18,6% от числа отчитавшихся организаций. Сумма «просрочки» составила 61,8 млрд руб. или 12% от общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам.Как указанно в отчете, на конец декабря 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 2 338,8 млрд руб., из нее просроченная — 73,8 млрд руб. Из этой суммы на кредиторскую задолженность приходилось 97,7%, на задолженность по кредитам банков и займам — 2,3%.Дебиторская задолженность на конец декабря составила 1 027,7 млрд руб., из нее просроченная — 70,2 млрд руб. или 6,8% в общей сумме. Просроченную дебиторскую задолженность имели 32,2% организаций от общего количества. За месяц общая ее сумма сократилась на 1,7%, сумма «просрочки» — на 5,4%.Сумма просроченной задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на конец декабря 2018 года составила 46,4 млрд руб. (66% от общей суммы).Превышение кредиторской задолженности над дебиторской (пассивное сальдо), указывающее на использование организацией в обороте привлеченных средств, составило на конец декабря 2018 года 25,8 млрд руб. или 2,5% к уровню дебиторской задолженности.По мнению Григория Вахитова, количество новых кредитов стало меньше, чем погашений, уже выданных ранее.«Предприятие продолжает платить. Продолжает сокращаться задолженность предприятия. В банке при этом новых кредитов не выдают, этого не хватает, чтобы покрывать погашаемое. Когда у организации идет сокращение портфеля, то любой, даже незначительный прирост просрочки отражается гораздо быстрыми темпами, чем есть на самом деле», — сказал он.По мнению экспертов, изменение в платежеспособности предприятий не является существенным и не выходит за рамки статистической погрешности. Статистика лишь подтверждает тот факт, что банкам на сегодняшний день достаточно сложно найти добросовестного заемщика среди юридических лиц.