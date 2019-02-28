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Законопроект об «ипотечных каникулах» внесен в Госдуму
28 февраль 2019 (16:43)
УрБК, Москва, 28.02.2019. В Государственную думу внесен первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в послании Федеральному Собранию — законопроект об «ипотечных каникулах». Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», — сообщил парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%» — сказал Вячеслав Володин.
Ранее в банковском сообществе обсуждалось, что если законопроект будет принят, то это может существенно снизить кредитную нагрузку на клиента, тем более если у него отсутствует стабильный доход. Тем не менее Сбербанк, будучи лидером ипотечного кредитования, не был согласен с тем, чтобы сделать такую возможность обязательной для всех банков, и предлагал сделать это норму рекомендательной для кредитных организаций.
«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», — сообщил парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%» — сказал Вячеслав Володин.
Ранее в банковском сообществе обсуждалось, что если законопроект будет принят, то это может существенно снизить кредитную нагрузку на клиента, тем более если у него отсутствует стабильный доход. Тем не менее Сбербанк, будучи лидером ипотечного кредитования, не был согласен с тем, чтобы сделать такую возможность обязательной для всех банков, и предлагал сделать это норму рекомендательной для кредитных организаций.
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