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Прокуратура предупредила Свердловскую филармонию о недопустимости покупки избыточного числа квартир
28 февраль 2019 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга предупредила директора Свердловской государственной филармонии Александра Колотурского о недопустимости приобретения необоснованного потребностями учреждения количества квартир в доме по ул. Карла Либкнехта, 40. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Как ранее писал УрБК, филармония намерена приобрести максимум помещений в указанном доме, чтобы полностью расселить его и получить возможность сноса ради строительства нового концертного зала. В этой связи А. Альшевских обратился в надзорный орган за разъяснением, имеет ли госучреждение право на подобные расходы, эффективность которых вызывает сомнения.
В поступившем в адрес депутата ответе прокуратуры указано, что в ходе проверки фактов нарушения филармонией законодательства не выявлено.
«Вместе с тем прокуратурой Кировского района Екатеринбурга директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законодательством правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, необусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности», — говорится в документе.
Между тем министерство культуры Среднего Урала считает, что филармония действует в соответствии с уставными документами.
«Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства из областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — отмечают в минкульте.
Как ранее писал УрБК, филармония намерена приобрести максимум помещений в указанном доме, чтобы полностью расселить его и получить возможность сноса ради строительства нового концертного зала. В этой связи А. Альшевских обратился в надзорный орган за разъяснением, имеет ли госучреждение право на подобные расходы, эффективность которых вызывает сомнения.
В поступившем в адрес депутата ответе прокуратуры указано, что в ходе проверки фактов нарушения филармонией законодательства не выявлено.
«Вместе с тем прокуратурой Кировского района Екатеринбурга директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законодательством правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, необусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности», — говорится в документе.
Между тем министерство культуры Среднего Урала считает, что филармония действует в соответствии с уставными документами.
«Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства из областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — отмечают в минкульте.
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