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Суд признал банкротом компанию «АСБ и КО» в Екатеринбурге
28 февраль 2019 (15:42)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «АСБ и КО» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие работает с 1995 года. Основным видом деятельности является производство ювелирных и аналогичных изделий.
С иском о банкротстве ООО «АСБ и КО» в июле 2018 года обратилось в суд ООО «Русбриллиант». Как установлено в ходе рассмотрения дела, общая сумма требований кредиторов предприятия составляет более 20 млн 300 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «АСБ и КО» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие работает с 1995 года. Основным видом деятельности является производство ювелирных и аналогичных изделий.
С иском о банкротстве ООО «АСБ и КО» в июле 2018 года обратилось в суд ООО «Русбриллиант». Как установлено в ходе рассмотрения дела, общая сумма требований кредиторов предприятия составляет более 20 млн 300 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «АСБ и КО» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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