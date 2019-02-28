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Суд признал банкротом компанию «АСБ и КО» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «АСБ и КО» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие работает с 1995 года. Основным видом деятельности является производство ювелирных и аналогичных изделий.



С иском о банкротстве ООО «АСБ и КО» в июле 2018 года обратилось в суд ООО «Русбриллиант». Как установлено в ходе рассмотрения дела, общая сумма требований кредиторов предприятия составляет более 20 млн 300 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «АСБ и КО» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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