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Власти Екатеринбурга не планируют отменять автобусный маршрут № 011
28 февраль 2019 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Администрация Екатеринбурга планирует дополнить транспортное обслуживание в районе переулка Базового маршрутом № 042. При этом автобусы № 011 продолжат работу, сообщается на официальном сайте уральской столицы.
«Учитывая то, что у нас есть нарекания к перевозчику: он не выполняет условия договора, не соблюдаются интервалы движения. Обслуживание горожан находится на низком уровне в районе переулка Базового. Но речь об отмене 011 маршрута не идет. Поэтому было принято решение изменить схему движения маршрута 042 и продлить его до переулка Базового. Таким образом, будет ходить и 011, и продлен 042», — рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту горадминистрации Николай Вахлов.
Отметим, что ранее в своем ответе на просьбу жительницы города увеличить число автобусов на маршруте № 011 представители администрации указали, что он будет отменен «в связи с некачественным обслуживанием предприятием ООО «Компания «Авто-Вираж».
«Учитывая то, что у нас есть нарекания к перевозчику: он не выполняет условия договора, не соблюдаются интервалы движения. Обслуживание горожан находится на низком уровне в районе переулка Базового. Но речь об отмене 011 маршрута не идет. Поэтому было принято решение изменить схему движения маршрута 042 и продлить его до переулка Базового. Таким образом, будет ходить и 011, и продлен 042», — рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту горадминистрации Николай Вахлов.
Отметим, что ранее в своем ответе на просьбу жительницы города увеличить число автобусов на маршруте № 011 представители администрации указали, что он будет отменен «в связи с некачественным обслуживанием предприятием ООО «Компания «Авто-Вираж».
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