Кризис

Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства) на конец декабря 2018 года составила 1 053,5 млрд руб., из нее просроченная — 72,1 млрд руб. или 6,8% от общей суммы. Об этом сообщает Свердловскстат.



За месяц объем кредиторской задолженности сократился на 0,7%, просроченной — на 14,5%. Доля организаций, имеющих просроченную задолженность, составила 19,5% от общего числа компаний.



Наибольший удельный вес (85,7%) в структуре просроченной кредиторской задолженности занимала задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги. На конец декабря 2018 года ее имели 18,6% от числа отчитавшихся организаций. Сумма «просрочки» составила 61,8 млрд руб. или 12% от общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам.



На конец декабря 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 2 338,8 млрд руб., из нее просроченная — 73,8 млрд руб. Из этой суммы на кредиторскую задолженность приходилось 97,7%, на задолженность по кредитам банков и займам — 2,3%.



Задолженность по полученным кредитам и займам организаций на конец декабря 2018 года составила 1 285,3 млрд руб., из нее просроченная — 1,7 млрд руб. Общая задолженность по кредитам и займам сократилась на 0,5%, просроченная возросла на 2,4%.



Дебиторская задолженность на конец декабря составила 1 027,7 млрд руб., из нее просроченная — 70,2 млрд руб. или 6,8% в общей сумме. Просроченную дебиторскую задолженность имели 32,2% организаций от общего количества. За месяц общая ее сумма сократилась на 1,7%, сумма «просрочки» — на 5,4%.



Сумма просроченной задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на конец декабря 2018 года составила 46,4 млрд руб. (66% от общей суммы).



Превышение кредиторской задолженности над дебиторской (пассивное сальдо), указывающее на использование организацией в обороте привлеченных средств, составило на конец декабря 2018 года 25,8 млрд руб. или 2,5% к уровню дебиторской задолженности.

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