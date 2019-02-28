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В Свердловской области в январе число выданных автокредитов выросло на 8,2%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В январе 2019 года в Свердловской области банки выдали 1 773 автокредита, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в январе 2019 года количество выданных автокредитов составило 49,4 тыс. ед., увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



«Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году. В первую очередь это связано с окончанием в прошлом году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате в ряде крупнейших регионов европейской части РФ впервые за долгое время выдача автокредитов сократилась. Однако с 1 марта 2019 года реализация госпрограмм возобновляется по всей стране, что, безусловно, поддержит сегмент автопродаж», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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