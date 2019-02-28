Новости дня

Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства) на конец декабря 2018 года составила 1 053,5 млрд руб., из нее просроченная — 72,1 млрд руб. или 6,8% от общей суммы. Об этом сообщает Свердловскстат.



За месяц объем кредиторской задолженности сократился на 0,7%, просроченной — на 14,5%. Доля организаций, имеющих просроченную задолженность, составила 19,5% от общего числа компаний.



Наибольший удельный вес (85,7%) в структуре просроченной кредиторской задолженности занимала задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги. На конец декабря 2018 года ее имели 18,6% от числа отчитавшихся организаций. Сумма «просрочки» составила 61,8 млрд руб. или 12% от общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам.



На конец декабря 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 2 338,8 млрд руб., из нее просроченная — 73,8 млрд руб. Из этой суммы на кредиторскую задолженность приходилось 97,7%, на задолженность по кредитам банков и займам — 2,3%.



Задолженность по полученным кредитам и займам организаций на конец декабря 2018 года составила 1 285,3 млрд руб., из нее просроченная — 1,7 млрд руб. Общая задолженность по кредитам и займам сократилась на 0,5%, просроченная возросла на 2,4%.



Дебиторская задолженность на конец декабря составила 1 027,7 млрд руб., из нее просроченная — 70,2 млрд руб. или 6,8% в общей сумме. Просроченную дебиторскую задолженность имели 32,2% организаций от общего количества. За месяц общая ее сумма сократилась на 1,7%, сумма «просрочки» — на 5,4%.



Сумма просроченной задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на конец декабря 2018 года составила 46,4 млрд руб. (66% от общей суммы).



Превышение кредиторской задолженности над дебиторской (пассивное сальдо), указывающее на использование организацией в обороте привлеченных средств, составило на конец декабря 2018 года 25,8 млрд руб. или 2,5% к уровню дебиторской задолженности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: