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Екатеринбургский суд взыскал со Всероссийского добровольного пожарного общества более 900 тыс. рублей за услугу, приведшую к возгоранию дома

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Суд Екатеринбурга взыскал с пожарного общества более 900 тыс. руб. за некачественную услугу, приведшую к пожару, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Светлана К., в июле 2017 года обратилась в Екатеринбургское городское отделение Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийской добровольное пожарное общество» (ВДПО) для проведения проверки противопожарной безопасности своего дома. После осмотра ей выдали акт о том, что сооружения соответствуют нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации.



Однако в августе того же года в доме произошел пожар. Причина — тепловое самовозгорание конструкций кровли из-за прогрева исправных печей и дымовых труб. Светлане вынесли постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».



Екатеринбурженка обратилась во Всероссийское добровольное пожарное общество в досудебном порядке, но урегулировать вопрос не удалось, и она подала в суд. Женщина просила взыскать с ответчика ущерб, причиненный пожаром, в размере 1 160 602 руб., компенсацию морального вреда — 300 тыс. руб., расходы по оплате аренды жилья — 175 тыс. руб., убытки — 250 тыс. руб. Также истец просила взыскать штраф, расходы на юридические услуги — 50 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта — 12 тыс. руб., по оплате государственной пошлины.



Кировский районный суд г. Екатеринбурга отказал женщине, и она обжаловала решение в Свердловском областном суде.



Судебная коллегия сочла, что степень вины истца и ответчика в произошедшем пожаре одинакова, и заявленные требования подлежат удовлетворению на 50%. С Екатеринбургского городского отделения Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в пользу истца взыскано: в счет возмещения ущерба, причиненного пожаром, — 580 301 руб., компенсация морального вреда — 10 тыс. руб., штраф — 295 151 руб., расходы на оплату услуг эксперта — 12 тыс. руб., по уплате госпошлины — 6 681 руб., на оплату юридических услуг — 10 тыс. руб.

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