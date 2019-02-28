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В Екатеринбурге с фирмы, занимающейся техобслуживанием автомобилей, взыскали более 130 тыс. руб. по 196 исполнительным производствам

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В Екатеринбурге судебные приставы взыскали с организации, занимающейся техническим обслуживанием транспортных средств и оптовой торговлей автомобильными деталями, более 130 тыс. руб. задолженности по штрафам ГИБДД, сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



«В Екатеринбургском специализированном отделе по взысканию административных штрафов УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось 196 исполнительных производств на сумму 132 тыс. 500 руб. в отношении организации, занимающейся техническим обслуживанием транспортных средств и оптовой торговлей автомобильными деталями в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.



Исполнительные производства были возбуждены на основании постановлений об административных правонарушениях, выданных ГИБДД. Сотрудники организации являлись злостными нарушителями правил дорожного движения.



Судебный пристав-исполнитель провел комплекс мероприятий, направленных на побуждение должника к оплате административных штрафов. В результате организацией-должником долг был оплачен в полном объеме.

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