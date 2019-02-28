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В 2018 году общая сумма убытка организаций Свердловской области выросла в два раза
28 февраль 2019 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В январе-декабре 2018 года убыток получили 428 организаций Свердловской области, его совокупный размер достиг 52,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
Сумма убытка возросла по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 25,7 млрд руб. (в два раза), доля убыточных организаций возросла с 25,7% до 26,9%.
Прибыль за указанный период получили 1 166 организаций в размере 374,6 млрд руб. По сравнению с январем-декабрем 2017 года показатель возрос на 33,5% и составил 9,9% выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (в январе-декабре 2017 года — 8,2%).
Сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций Свердловской области составил 322 млрд руб. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года он увеличился на 27%.
Сумма убытка возросла по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 25,7 млрд руб. (в два раза), доля убыточных организаций возросла с 25,7% до 26,9%.
Прибыль за указанный период получили 1 166 организаций в размере 374,6 млрд руб. По сравнению с январем-декабрем 2017 года показатель возрос на 33,5% и составил 9,9% выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (в январе-декабре 2017 года — 8,2%).
Сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций Свердловской области составил 322 млрд руб. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года он увеличился на 27%.
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