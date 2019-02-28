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Минстрой РФ разработал критерии для завершения строительства по старым правилам

УрБК, Москва, 28.02.2019. Минстрой России разработал критерии для проектов строительства, которые могут быть завершены застройщиками по старым правилам финансирования. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Критерии разработаны во исполнение норм закона, завершившего в декабре 2018 года трансформацию механизма инвестирования в долевое строительство.



«Критерии включают в себя степень готовности проекта и количество заключенных договоров долевого участия, а также методику определения соответствия критериям. Предложенная минимальная степень готовности проекта 30%, а количество заключённых ДДУ не менее 10%. Мы считаем, при таких показателях объект с высокой долей вероятности будет завершен и успешно введен в эксплуатацию», — прокомментировал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.



Документом предлагается, чтобы по соглашению с правительством ряду субъектов было предоставлено право самостоятельно определять устанавливать критерии застройщиков. Однако в случае банкротства застройщика регион будет обязан достроить объект за счет своего бюджета.



В проекте постановления указаны понижающие коэффициенты для проектов комплексного освоения территорий, но окончательное решение еще не принято.



Критерии разрабатывались совместно с субъектами Российской Федерации, крупнейшими застройщиками страны.



Ранее Минстрой отмечал, что при возведении крупных микрорайонов необходимо учитывать готовность не только отдельных домов, но и инфраструктуры.



С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу, за исключением тех проектов, которые будут соответствовать указанным критериям.

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