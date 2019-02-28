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Жители юго-западной части Екатеринбурга и городские власти нашли общий язык по проблеме школ

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В Екатеринбурге 27 февраля прошло заседание совета социально-педагогического комплекса по объектам образования Екатеринбурга. На заседании состоялся диалог по волнующей жителей проблеме — строительству школ в этой части города.



По общему мнению участников обсуждения, состоялся откровенный и конструктивный диалог. С подробными сообщениями о перспективах строительства школ и текущей ситуации с зачислением школьников в первые классы в районе выступили председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник управления образования Екатерина Сибирцева и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.



Особое внимание было уделено ситуации в микрорайоне Краснолесье, где обострилась проблема переполнения единственной школы № 181.



По итогам обсуждения принят ряд важных решений. Совет социально-педагогического комплекса обратился к администрации Екатеринбурга с просьбой ускорить сооружение пристроя к школе № 181, не позднее 1 сентября 2020 года сдать в эксплуатацию образовательное учреждение в квартале «Близкий», начать строительство школьного здания в 10-м квартале. Кроме того, предложено рассмотреть проект планировки земельных участков для строительства новой школы в Краснолесье.



Представители городской администрации выразили готовность рассмотреть эти решения и начать совместную с застройщиками работу по их реализации. Участники заседания отметили, что совместными усилиями удалось согласовать дорожную карту решения проблемы школ в юго-западной части Екатеринбурга.

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