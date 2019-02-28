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В Нижних Сергах у местного жителя, незаконно рубившего лес, конфисковали бензопилу и трактор

Мировой судья судебного участка № 2 Нижнесергинского районного суда вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Урмикеево Нижнесергинского района Латыфа Абдулхаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 3 декабря 2018 года Латыф Абдулхаев с целью получения незаконного личного обогащения при помощи бензопилы спилил шесть берез на территории Михайловского участкового лесничества ГКУ СО «Нижнее-Сергинское лесничество». Через несколько дней, 5 декабря 2019 года, Абдулхаев при помощи принадлежащего ему трактора осуществил трелевку срубленных им деревьев и последующую их транспортировку от места незаконной рубки. При этом государственному лесному фонду причинен ущерб в значительном размере.



Суд назначил Л. Абдулхаеву наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. При этом по приговору суда орудия преступления — бензопила и трактор — конфискованы.



Приговор в законную силу не вступил.

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