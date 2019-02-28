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За январь 2019 года в России объем кредитования вырос на 19%

УрБК, Москва, 28.02.2019. В январе 2019 года в России было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд руб. По сравнению с январем прошлого года количество выданных кредитов выросло на 5%, а объем кредитования — на 19%, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) на основе информации от 600 кредиторов.



Лидером по темпам роста объемов кредитования в январе был сегмент кредитов наличными. Общее количество их выросло на 18%, а объемы увеличились на 36%. В январе 2019 года было выдано 1,13 млн кредитов наличными на общую сумму 298,12 млрд руб. против 962,04 тыс. кредитов на 219,87 млрд руб. годом ранее. Средний чек по кредитам наличными вырос на 15%: с 229 до 263 тыс. руб.



Также количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении на 2%, сумма одобренных лимитов выросла на 4%. В январе нынешнего года было выдано 729,99 тыс. карт с общим лимитом 54,55 млрд руб., год назад было выдано 744,25 тыс. кредиток с лимитом 52,51 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 6%: с 61 до 75 тыс. руб.



Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе 2019 года, показало отрицательную динамику, снизившись на 10% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 3%. В январе 2019 года было выдано 65,29 тыс. кредитов на 140,41 млрд руб., годом ранее — 72,81 тыс. кредитов на 136,73 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 15%: с 1,88 до 2,15 млн руб.



Количество новых автокредитов выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 14%. В январе этого года было выдано 35,37 тыс. кредитов на 29,23 млрд руб., годом ранее банки выдали 35,09 тыс. кредитов на 25,55 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 13%: с 728 до 826 тыс. руб.



Количество новых POS-кредитов снизилось на 5%, а объемы выдач выросли на 1% по сравнению с годом назад. В январе 2019 года было выдано 608,60 тыс. POS-кредитов общим объемом 22,42 млрд руб., годом ранее — 640,64 тыс. кредитов на сумму 22,24 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 6%: с 35 до 37 тыс. руб.

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