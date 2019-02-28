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В Невьянске заведующая фельдшерско-акушерского пункта обвиняется в получении взятки и совершении служебного подлога

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. 67-летняя заведующая фельдшерско-акушерского пункта пос. Вересковый Невьянской центральной районной больницы обвиняется по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в январе 2019 года обвиняемая по просьбе жителя города оформила лист нетрудоспособности с ложными сведениями о заболевании, дающем право временного освобождения от работы. За это она получила 2 тыс. руб.



Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Максимальное наказание за этот поступок — лишение свободы на срок до 2 лет.

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