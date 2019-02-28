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В Екатеринбурге на 7 с половиной лет лишения свободы осудили временного управляющего ООО «Золотая Горка» за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор временному управляющему ООО «Золотая Горка» Павлу Астраханову. Он признан виновным по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и за бездействие в интересах дающего, если указанные действия и бездействие входит в служебные полномочия такого лица, сопряженный с вымогательством предмета выкупа, совершенный в особо крупном размере».



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что 4 августа 2017 года подсудимый получил от директора 200 тыс. руб. за составление финансового отчета о недостаточности принадлежащего предприятию имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, невозможности восстановления платежеспособности указанного предприятия, без признаков преднамеренного банкротства и ненаправление его в правоохранительные органы. Кроме того, временный управляющий не будет поддерживать поданное им ранее ходатайство об отстранении директора предприятия при его рассмотрении в суде. Всего директор предприятия должен был передать ему 4 млн рублей.



Суд назначил Павлу Астраханову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с запретом занимать определенные должности на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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