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Новая криогенная установка в кислородном цехе ММК произвела 100 млн кубометров технических газов
28 февраль 2019 (09:27)
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2019. Сто миллионов кубических метров технических газов, включая кислород, азот и аргон, произведены на новой криогенной воздухоразделительной установке в кислородном цехе ПАО «ММК». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Агрегат стоимостью 4,2 млрд руб. был возведен на площадке кислородной станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината в июле 2018 года.
Криогенная воздухоразделительная установка (ВРУ) КдАдАр-35/30, разработанная и произведенная подмосковным ПАО «Криогенмаш», генерирует 35 тыс. куб. м. в час газообразного кислорода, 30 тыс. куб. м. в час газообразного азота, 600 куб. м. в час газообразного аргона, а также часть продукции в жидком виде.
Установка создана на базе современного цикла с внутренним сжатием продуктов разделения воздуха, что позволяет получать продукцию под необходимым давлением без использования дополнительных компрессоров. Применение подобной технологии обеспечивает повышенную безопасность и надежность работы оборудования.
«С «Криогенмашем» нас связывает давнее взаимовыгодное партнерство. Это разработчик и производитель всех криогенных воздухоразделительных установок, обеспечивающих потребности комбината в технических газах», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
«Для «Криогенмаша» это крупнейшая на сегодняшний день ВРУ, построенная по данной технологии, и она ни в чем не уступает лучшим мировым образцам. Мы гордимся тем, что Магнитогорский металлургический комбинат выбрал нас, российского производителя криогенного оборудования, для строительства уникальной воздухоразделительной установки», — сказала генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова.
Агрегат стоимостью 4,2 млрд руб. был возведен на площадке кислородной станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината в июле 2018 года.
Криогенная воздухоразделительная установка (ВРУ) КдАдАр-35/30, разработанная и произведенная подмосковным ПАО «Криогенмаш», генерирует 35 тыс. куб. м. в час газообразного кислорода, 30 тыс. куб. м. в час газообразного азота, 600 куб. м. в час газообразного аргона, а также часть продукции в жидком виде.
Установка создана на базе современного цикла с внутренним сжатием продуктов разделения воздуха, что позволяет получать продукцию под необходимым давлением без использования дополнительных компрессоров. Применение подобной технологии обеспечивает повышенную безопасность и надежность работы оборудования.
«С «Криогенмашем» нас связывает давнее взаимовыгодное партнерство. Это разработчик и производитель всех криогенных воздухоразделительных установок, обеспечивающих потребности комбината в технических газах», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
«Для «Криогенмаша» это крупнейшая на сегодняшний день ВРУ, построенная по данной технологии, и она ни в чем не уступает лучшим мировым образцам. Мы гордимся тем, что Магнитогорский металлургический комбинат выбрал нас, российского производителя криогенного оборудования, для строительства уникальной воздухоразделительной установки», — сказала генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова.
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