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Челябинское УФАС России передает в правоохранительные органы информацию о раскрытом картельном сговоре компаний на 63 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.02.2019. В Челябинске ООО «Строительная компания» и ООО «Гравитон», ООО «Теплогаз» обвиняются в картельном сговоре на 63 млн руб. Челябинское УФАС России передает материалы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба управления.



26 февраля Челябинское УФАС России установило, что ООО «Строительная компания», ООО «Гравитон» и ООО «Теплогаз» заключили антиконкурентное соглашение при участии в 16 аукционах по строительству, ремонту и замене тепловых и газовых сетей в 2016-2017 годах. Начальная цена контрактов составила более 63 млн руб. Заказчиками закупок являются администрации Миасского, Чебаркульского и Карабашского городских округов.



Целью заключения данного соглашения являлись имитация на торгах конкурентной борьбы и заключение контрактов по максимальной цене. При этом ООО «Строительная компания» и ООО «Гравитон» заранее договаривались о том, кто станет победителем. ООО «Теплогаз» же выполняло роль номинального участника, усиливающего разыгрываемую двумя участниками картеля псевдоконкуренцию на торгах.



Участники сговора применяли несколько антиконкурентных схем. При отсутствии на торгах иных добросовестных участников заявку подавал только один из хозсубъектов, фактически снижая начальную цену на 0,5%, второй же участник либо бездействовал, либо также минимально снижал цену.



«При участии в закупках других компаний заранее определенные участники картеля намеренно занижали начальную цену контрактов, зная о последующем отклонении своих заявок по причине их несоответствия требованиям аукционной документации. Такая стратегия была направлена на устранение иных компаний из борьбы в связи с отсутствием экономического интереса дальнейшего участия в аукционах и, как и при применении первой антиконкурентной схемы, заключения контракта ООО «Строительная компания» или ООО «Гравитон» по наиболее высокой цене», — говорится в сообщении.



По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, указанная информация была получена в рамках взаимодействия управления и ГУ МВД России по Челябинской области. Кроме того, один из хозяйствующих субъектов добровольно сознался в своем участии в сговоре и представил службе информацию, подтверждающую нарушение антимонопольного законодательства.



По результатам рассмотрения дела ООО «Строительная компания», ООО «Гравитон» и ООО «Теплогаз» признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции. За участие в картеле действующим законодательством установлены штрафы от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.



В связи с тем, что заключение и участие в данном антиконкурентном соглашении привело к извлечению компаниями крупного дохода в размере более 50 млн руб., антимонопольное ведомство готовит материалы дела для передачи в правоохранительные органы с целью изучения указанных действий на наличие признаков уголовного преступления.



Участникам сговора грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

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